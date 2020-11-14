Salihli Belediyespor'a korona virüs şoku

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Salihli Belediyespor'da 2 oyuncunun korona virüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından ligin 6. haftasında oynayacakları Denizli Merkezefendi maçı ertelendi.

Geride kalan 5 haftada aldığı 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 10 puan toplayan ve 5. sırada yer alan Salihli Belediyespor, korona virüs şoku yaşadı. Voleybolcular ve teknik heyete yapılan korona virüs testi sonrasında 2 oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Yeşil-beyazlı ekipte 2 oyuncunun test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle, 15 Kasım Pazar Günü Salihli Atatürk Spor Salonu'nda oynaması gereken Denizli Merkezefendi Belediyespor maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Öte yandan erteleme ile ilgili resmi yazının Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından kulüplere ve Gençlik ve Spor il Müdürlükleri ile voleybol il temsilciliklerine iletildiği öğrenildi.