Salihli Belediyespor'a yeni yönetim

Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirip, yeni yönetimini seçti.

Yapılan kongrede Salihli Belediyespor Kulüp Başkanlığına Rasim Paşa seçilirken Yönetim Kurulu Mehmet Şakir Çiçek, İrfan Demir, Hüsamettin Çelik, Orçun Semizler, Zekeriya Özovalı ve Talat Bal'dan oluşurken, denetleme kurulu ise İlyas Vural, Murat Çetin Kaya ve Mustafa Yıldırım'dan oluştu.

Kulüp Başkanı Rasim Paşa ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti. “Salihli Belediyespor'u üst noktalara çıkarmak için elimizden geleni yapacağız” diyen Kulüp Başkanı Paşa, “Öncelikli hedefimiz altyapılarda Salihlimizde spor yapan tüm çocuklarımıza ve gençlerimize destek olarak onları yetiştirmektir. Salihli'deki faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri ile işbirliğinde çalışacağız. Çocuk ve gençlerimizin yaz tatilini en verimli şekilde geçirmeleri için ilk iş olarak Belediyespor Yaz Spor Okullarında futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, masa tenisi, yüzme, karate ve judo olmak üzere toplamda 8 branşta kurs açacağız. Daima sporun ve sporcunun yanında olan Belediye Başkanımız Zeki Kayda'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kayda ise, “Belediyespor, belediyeden ayrı tüzel kişiliği olan dernek statüsünde bir kulüptür. Belediyespor'un şu anda yarışmacı olarak Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden bir futbol takımı ve bayanlar ikinci ligde mücadele eden bir voleybol takımı vardır. Biz belediye olarak bundan sonraki süreçte alt yapı çalışmalarına ağırlık vereceğimizden yarışmacı olan bu takımlarımıza tüm Salihli'nin sahip çıkması gerekir. Belediye olarak amatör spor kulüplerimize yapacağımız nakdi ve ayni destek yasayla belirlenmiş olup bu çerçevede Belediyespor'a ve diğer kulüplerimize desteğimiz sürecektir” şeklinde konuştu.

Başkan Kayda, Salihli Belediyespor Yönetim Kuruluna seçilen yeni yönetimi tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Öte yandan Salihli Belediyespor yeni yönetim kurulu ilk toplantısında görev dağılımı yapacağı öğrenildi.