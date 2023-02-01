İhlas Haber Ajansı

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Salihli Belediyespor'dan 2 transfer daha

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Salihli Belediyespor, Yiğit Sarıkaya ve Mert Talha Akarsu’yu kadrosuna kattı.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Salihli Belediyespor, Yiğit Sarıkaya ve Mert Talha Akarsu'yu kadrosuna kattı.


Transfer hareketliliğinin devam ettiği BAL ekiplerinden Salihli Belediyespor, 2 transfer daha gerçekleştirdi. BAL 10. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren ve geçtiğimiz hafta 5 oyuncuyu kadrosuna dahil eden yeşil-beyazlı ekip, BAL 3. Grup ekiplerinden Serhat Ardahanspor'dan Yiğit Sarıkaya ve Mert Talha Akarsu'yu transfer etti. Yeni transferler Sarıkaya ve Akarsu, sözleşmeye imza atıp, takımla birlikte çalışmalara başladı.


Öte yandan ikinci yarıya sahasında konuk ettiği Manisa Sanayispor mağlubiyeti ile başlayan Salihli Belediyespor, pazar günü deplasmanda Saruhanlı Belediyespor Futbol Kulübü'nün konuğu olacak.

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