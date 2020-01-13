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Salihli Belediyespor'dan galibiyetli prova

BAL 8.

Grup ekiplerinden Salihli Belediyespor, hazırlık maçında İzmirspor'u 4-1 mağlup etti.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup ekiplerinden Teknik Direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, ikinci devre arasındaki hazırlık maçında BAL 10. Grup ekiplerinden İzmirspor ile karşılaştı. Ramiz Turan Stadı'nda oynanan maçta Yeşil-beyazlı ekip rakibini 4-1 yendi.


Salihli Belediyespor'un yeni transferleri Veysel Aksu ve Fatih Kaçmaz'ın da forma giydiği maçta golleri Feyyaz (2), Bartu ve Eren atarken, İzmirspor'un tek golünü ise penaltıdan Çağlayan attı. Ayrıca hazırlık maçında İzmirspor, 1 penaltı atışından faydalanamadı.


Oyuncularının ortaya koyduğu performanstan memnun kaldığını belirten Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Ferudun Yarkın, “Bu gibi maçlarda bizim için skor önemli değil, bizim için önemli olan ortaya konan futboldur. Takıma yeni katılan oyuncularımız var. Uyum sorununu tam olarak aştığımız zaman çok daha iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz” dedi. Pazar günü başlayacak olan ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda Sandıklıspor'un konuğu olacaklarını vurgu yapan Yarkın “Rakibimizi yenerek iyi bir başlangıç yapıp, daha sonraki maçlarda da başarılı sonuçlara imza atma hedefindeyiz.” ifadelerini kullandı.

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