Salihli Belediyespor'dan transfer atağı

BAL 10. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren yeşil-beyazlı ekip, Bornova Yeşilovaspor'dan Muhammed Özer, Anadolu Üniversitesi'nden kaleci Mert Kuleli, Saruhanlı Belediyespor'dan Hasan Irgat, Torbalıspor'dan Ramazan Yardımcı ile Fransa 3. Lig ekiplerinden Sr. Colman'dan İbrahim Güsün'ü transfer ederek kadrosuna kattı.

Transferlerin kadrolarına güç kattığını söyleyen Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Ferudun Yarkın, “Aramıza yeni katılan futbolcularımızla birlikte kadromuz güçlendi. Ligin ikinci devresine en iyi şekilde başlayarak galibiyet serisi ile hedefimiz doğrultusunda ilerlemek istiyoruz” dedi.

Salihli Belediyespor ikinci devrenin ilk haftasında pazar günü Manisa Sanayi Yıldızspor'u ağırlayacak. İsmail Doğan Erdinç Stadı'nda oynanacak olan ve saat 14.00'da başlayacak maçta Ahmet İlkay Türkyılmaz, Ayhan Uğurlu, Muhammed Aydın hakem üçlüsü görev yapacak.

Öte yandan karşılaşma öncesi Salihli Belediyespor 11 puanla 12.sırada yer alırken, Manisa Sanayi Yıldızspor ise 20 puanla 8.sırada yer alıyor.