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Salihli Belediyesporlu 6 judocuya milli görev

Salihli Belediyespor Judo Takımının başarılı sporcuları Hilal Öztürk, Şilan Bitgin, Nehir Ekşi, Ceren Yılmaz, Aysun Ağdeve ve Kemalcan Çavdar, Milli Takım kampı kadrosuna davet edildi.


31 Ocak -15 Şubat tarihleri arasında Edirne'de gerçekleşecek Milli Takım kampına Salihli Belediyespor Judo Takımından Hilal Öztürk ve Şilan Bitgin, 8 Şubat-4 Mart tarihleri arasında Samsun'da gerçekleşecek Milli Takım kampına Kemalcan Çavdar, 10-28 Şubat tarihleri arasında Trabzon'da gerçekleşecek Milli Takım kampına ise Nehir Ekşi, Ceren Yılmaz ve Aysun Ağdeve davet edildi. Belediyesporlu judocular, Milli Takım kampında judocular Ay-yıldızlı forma ile temsil etmek için ter dökecek.


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Milli Takım kampına katılarak Türkiye'yi temsil edecek olan Belediyesporlu judoculara başarılar diledi.

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