Salihli Belediyespor'lu 6 judocuya milli görev

Ankara'da yapılan Milli Takım Gençler Judo seçmelerinde mücadele eden Salihli Belediyespor Judo Takımından Hilal Öztürk Türkiye birincisi, Ozan Erol Türkiye üçüncüsü, İsmail Yılmaz Türkiye üçüncüsü, Ceren Kanyılmaz, Büşra Sevgi ve Şilan Bitgin Türkiye yedincisi olarak Milli Takım kadrosuna seçildi. Salihli Belediyespor'un başarılı judocuları, ülkemizi Ay-yıldızlı forma ile temsil etmek için ter dökecek.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Milli Takım kadrosuna seçilen ve ülkemizi temsil edecek olan Belediyesporlu judoculara başarılar diledi.