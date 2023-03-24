Salihli Beşiktaşlılar'dan yaşlılara karanfilli kutlama

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, Yaşlılar Haftası çerçevesinde Özel Lidya Sardes Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki yaşlıları ziyaret ederek moral verdi.

Salihli'de anlamlı etkinliklere imza atan Erkan Esen başkanlığındaki Salihli Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, Sart Mahallesindeki yaşlı ve engellilere hizmet veren Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Özel Lidya Sardes Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Merkezdeki yaşlı ve bedensel engellilerle bol bol sohbet edip moral veren dernek üyeleri, ayrıca yaşlılara karanfil hediye etti.

Yaşlıların farklı bir gün geçirmelerini sağladıklarını belirten Dernek Başkanı Esen, “Onları ziyaret edip, ellerini öpüp hayır dualarını aldık” dedi.