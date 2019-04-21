Salihli, Burhaniye'yi 90+3'de yıktı

Grupta Salihli Belediyespor evinde konuk ettiği Burhaniye Belediyespor'u 90+3 dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek, sezonu galibiyetle kapattı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden Teknik Direktör Zeki Erguvan yönetimindeki Salihli Belediyespor, sezonun son haftasında Balıkesir ekiplerinden Burhaniye Belediyespor'u konuk etti. Ramiz Turan Stadı'nda oynanan Ömer Faruk Turta, Deybet Gök ve Merve Özdemir hakem üçlüsünün yönettiği maçta Yeşil-beyazlı ekip rakibini 1-0 yendi. Yeşil-beyazlı ekibi ligin son haftasında galibiyete taşıyan gol ise 90+3 dakikada Hamzacan'dan geldi.

Bu sonuçla Salihli Belediyespor ligi 29 puanla tamamlarken, Burhaniye Belediyespor ise 15 puanla tamamladı.