Salihli Çarşamba Pazarı'nda korona önlemi

Manisa'nın Salihli ilçesinde çarşamba günleri kurulan Çarşamba Pazarı'nda esnafa korona virüsü tedbirleri kapsamında esnaf odaları tarafından eldiven ve ıslak mendil dağıtıldı.

Çin'de başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen korona virüs (Covid-19) salgınına karşı Salihli Modern Çarşamba Pazarı'nda, vatandaşlara daha hijyenik ve sağlıklı hizmet sunabilmeleri amacıyla Bakkallar Esnaf Odası, Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası ve Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından esnafa ıslak mendil ve eldiven dağıtıldı.

Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Rifat Yavaş, “Tüm dünyada hızla yayılan ve ülkemizde de görülen 'korona virüs' için tüm önlemler giderek artarken, bizde pazarcı esnafımıza ıslak mendil ve eldiven dağıttık” derken, Bakkallar Esnaf Odası Başkanı İsmail Ünlü ise “Salihli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yaptığı pazarda, üyelerimizin müşterilerine daha hijyenik ve sağlık hizmet etmelerini sağlamak amacıyla ıslak mendil ve eldiven dağıttık” dedi.

Öte yandan pazarda korona virüsüne karşı bazı esnafların ise maske taktıkları görüldü.