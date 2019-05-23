Salihli Çiftçi Malları'nda Zarif Dinç dönemi

Çiftçinin tarlasını ve ekili ürünlerini korumakla görevli olan Manisa'nın Salihli ilçesindeki Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nda yeni başkan Zarif Dinç oldu.

Salihli Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen seçim, Belediye Başkanı Zeki Kayda öncülüğünde gerçekleştirilirken, seçimlerde beyaz ve yeşil olmak üzere 2 liste yarıştı. Seçimlerde Salihli Belediyesi meclis üyeleri, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyeleri ve Ziraat Odası meclis üyelerinden oluşan 90 üyeden 66'sı sandığa gitti. Kullanılan oyların 39'unu alan Zarif Dinç, Salihli Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının yeni başkanı seçildi. Diğer aday Hakkı Başaran 25 oy alırken, 2 oy da boş çıktı.

Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı seçimi öncesi konuşan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “5 yıllık görev süresi içerisinde ziyaret ettiğim mahallelerde en çok tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanlardan şikayet aldım. Çünkü bu çiftçilerimiz eski borçları nedeniyle zor durumda kalmışlar, borçları icra ve ipotek yoluyla tahsil ediliyor” dedi. Çiftçi Malları Koruma Kanunu'nun 1941 yılında yürürlüğe girdiğini ancak günümüz şartlarına uygun olmadığını ifade eden Başkan Kayda, “Yasaya göre biz Salihli Belediyesi olarak bu seçimlerin sadece sekretaryasını yapıyoruz. Yürürlükte bizim hiçbir görev yetkimiz yok. Çiftçilerimize hiçbir koruma hizmeti verilmeden para alınmasını ve borçlandırılmasını doğru bulmuyorum. Belediye Başkanlığı olarak biz bu işin hiçbir yerinde olmayacağız. Çiftçi Malları Koruma Birliği, şuan itibariyle çiftçilerimize hiçbir katkı sağlamıyor” diye konuştu.

Zarif Dinç Başkanlığı'ndaki Salihli Çiftçi Malları Koruma Kurulu yönetimi Ercivan Konuk, İhsan İlhan, Tuncay Kılıç ve Süleyman Sarı'dan oluşurken murakabe heyeti ise Ali Can Aslan, Hamza Yılmaz, Osman Adıgüzel, Gürsel Orhan ve Ali Azman'dan oluştu.