Salihli Devlet Hastanesi acil servisi genişletiliyor

Manisa'nın Salihli ilçesiyle bölge halkına hizmet veren Salihli Devlet Hastanesi acil servisi, vatandaşlara daha iyi hizmet verme adına genişletme ve yenileme çalışması yapılıyor.

Genişletme ve yenileme çalışmalarının yaklaşık 2 ay devam edeceğini belirten Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Gökhan Gürsoy, korona virüs salgını ve artan vaka sayıları ile çevre ilçelerden Salihli'ye gelen ambülans sayısı fazlalılığının acil servis revizyonunu ihtiyaç haline getirdiğini söyledi.

Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için acil serviste yenileme ve genişletme çalışmalarının başladığını belirten Opr. Dr. Gürsoy “Tadilat çalışması sonrası acil servisimizde birçok yenilik olacak. Müşahede yatak sayısı 2 katına çıkarken, bekleme alanları daha da genişleyecek, muayene alanları daha da çoğalacak, ağır hastaların takip edileceği özel alanlar oluşturulurken, acil Servislerde hayat kurtarıcı girişimlerin yapıldığı resüsitasyon(Canlandırma) alanları çoğaltılacak” diye konuştu.

Başhekim Opr. Dr. Gürsoy, genişletme ve yenileme çalışmaları kapsamında acil servis hizmetinin ise eskiden acil olarak kullanılan alanda verildiğini söyledi.