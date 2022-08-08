Salihli Devlet Hastanesi için yeni ihale tarihi belli oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılması planlanan ancak maliyetin altında kalan teklifler nedeniyle iptal edilen 400 yataklı Salihli Devlet Hastanesiyle ilgili AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, ihalenin ağustos ayında gerçekleştirileceğini söyledi.

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, ilçe tarihinin en büyük kamu yatırımı olan 400 yatak kapasiteli Devlet Hastanesi'nin projesi ve mimari çalışmaları tamamlandığı ve yapım ihalesinin ise 25 Ağustos 2022 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile gerçekleştirileceğini söyledi. Bilen “Devlet Hastanesi'nin projesi ve mimari çalışmaları tamamlandı ve yapım ihalesi 25 Ağustos 2022 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19uncu maddesine göre açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksek Okulu Bahçesi'nde 84 bin metrekare alan üzerine yapılacak olan hastane yer tesliminden sonra 700 günde bitirilmesi planlanıyor.7 kattan oluşan yeni Salihli Devlet Hastanesinde 400 yatak, poliklinikler, ameliyathaneler, yoğun bakım, yetişkin ve yeni doğan dahil, acil müşahede odasının yanı sıra kreş ve idari bina yer alacak” dedi.