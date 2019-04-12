Salihli Devlet Hastanesinden kanserle mücadele konseri

Manisa'nın Salihli ilçesi Devlet Hastanesi tarafından kanserle mücadelede farkındalık oluşturulması amacıyla konser düzenlendi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kanserle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla Salihli Devlet Hastanesi tarafından konser düzenlendi. Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonundaki konserden önce bir konuşma yapan Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Gökhan Gürsoy, “Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz ve 'organ bağışı' temalı konserimizden sonra pozitif anlamda geri dönüşler aldık ve bu geri dönüşlerin bize verdiği cesaretle ikincisini düzenledik. Konserimizin bir öncekinde olduğu gibi hazırlanma süreci yine oldukça zorluydu ve fakat hizmet kolumuzun bize kazandırdığı önce insan şiarımız bu zorlukları, yorgunlukları unutturdu. Koro katılımcıları ve yönetim olarak her zamanki gibi birlikte çalışmanın verdiği şevkle düşündük ki, bu sene konserimizin ana teması 'kanserle mücadele' olsun ve insan sağlığının en büyük düşmanı kanseri konu alarak toplumda biraz olsun farkındalık oluşturalım istedik” dedi.

Programda Çocuk Gelişim Uzmanı Zahide Şentürk Deveci ilk olarak Çanakkale şiirini okudu. Ardından koro ve solo 11 eser seslendirildi. İlk bölüm sonunda lösemi tedavisi gören Buğlem Yılmaz ve annesi Nihal Yılmaz verdikleri kanser savaşını anlattı. Konuşmanın ardından Yılmaz ailesine çiçekleri Gülgün Yalvaç tarafından takdim edildi.

Konser sonunda başta şef Salih Kandaş olmak üzere, Dr. Şenol Bağcı, Erdal Muşlu, Dr. Tufan Gündem, Meryem Demir, Cemile Demirelli'ye plaket ve çiçek verildi.