Salihli ekibi, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Lidya Sanat Gençlik ve Spor Kulübü, Türkiye Halkoyunları Federasyonu (THOF) tarafından Muğla'da düzenlenen Grup Yarışması'nda, ‘düzenlemesiz dalda' 1. oldu.

Türkiye Halkoyunları Federasyonu (THOF) Grup Yarışması, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi. Toplam 14 kulüpten 430 yarışmacının katıldığı Grup Yarışması'na Salihli damgasını vurdu.

Salihli Lidya Sanat Gençlik ve Spor Kulübü, Grup Yarışması'nda 87.80 puanla bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Salihli Lidya Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Adıyaman, Salihli'yi 15 yıl sonra bölge finallerinde temsil ederek 1'incilik elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Adıyaman, “Bu zorlu yolculukta ilk etapta THOF Manisa İl Birinciliği Yarışmasında 1. olmaya hak kazandı. Ardından THOF Muğla Bölge Finaller Yarışmasında İzmir'i ve Balıkesir ekiplerini geride bırakarak 87.80 puanla Yıldızlar Geleneksel Düzenlemesiz Dal'da Bölge 1'incisi olduk. Salihli Lidya Sanat Gençlik ve Spor Kulübü olarak sıradaki son aşama olan 24-27 Ekim Tarihleri arasında Muğla-Marmaris'te yapılacak olan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Muğla-Marmaris Türkiye finallerine katılacağız. Son olarak 15 yıl önce Salihli'den bir ekip Bölge finallerine gitmeye hak kazanmıştı. Türkiye finallerinde Salihli'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bölge 1'inciliğine ulaşan kadroda Lidya Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Göksel Fidan, yönetim kurulu üyesi Hakan Esmerkaş ile 12 çocuğumuz yer alıyor.” dedi.