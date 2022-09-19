İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Salihli Emirspor, Sapmaz'a emanet

Manisa’nın Salihli ilçesinin köklü kulüplerinden Emirspor, yeni sezon öncesi deneyimli antrenör Yusuf Sapmaz’la anlaştı.

Manisa'nın Salihli ilçesinin köklü kulüplerinden Emirspor, yeni sezon öncesi deneyimli antrenör Yusuf Sapmaz'la anlaştı.


Bu sezon Manisa 1. Amatör Küme A Grubu'nda mücadele edecek olan Salihli'nin köklü futbol kulüplerinden Emirspor, antrenör Yusuf Sapmaz'la sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Mustafa Yüksel, Salihli'de önemli bir geçmişe sahip olan Emirspor'un, yeni sezonda da adından sıkça söz ettireceğini söyledi. Yüksel “Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde takımımızı Salihli'nin deneyimli antrenörlerinden Yusuf Sapmaz'a emanet ettik. Kendisiyle başarılı bir sezon geçireceğimize olan inancımız tamdır” dedi.


Deneyimli antrenör Yusuf Sapmaz'da, yeni sezonda Emirspor'u çalıştıracak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.