Salihli emniyeti abart egzozlara göz açtırmadı

Manisa'nın Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda gürültü kirliliği nedeniyle el konulan abart egzozlar emniyet bahçesinde sergilendi. Sergideki uzaktan kumandalı abart egzozlar ise şaşırttı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, gürültü kirliliğine sebep olan ve usule aykırı abartı egzoz takan araç sürücülerine karşı savaş açtı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda abart egzoz ile diğer sürücülerin görüş mesafelerini bozan çakar ve led lamba takan araç sürücülerine ilgili maddelerden işlem yapılırken, araçlar ise trafikten men edildi. Yapılan uygulamada polis ekipleri tarafından ele geçirilen ve araçlardan söktürülen açık ve abart egzoz ile çakar, usulsüz led lambaları ve havalı kornalar İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi. Sergideki uzaktan kumandalı abart egzozlar ise şaşırttı. Abart egzozlar sergilendikten sonra imha edildi.

Başarılı çalışmalarından dolayı Trafik Tescil Büro Amiri Mustafa İpek ve ekiplerine teşekkür eden Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, ayrıca vatandaşların abart egzoz sürülerini 112 ihbar etmelerini istedi.

Trafik kurallarına uymanın bir vatandaşlık görevi olduğunu belirten Başaran, cezai müeyyide ile karşılaşılmaması için kanunlara uygun araç kullanılmasını isterken, vatandaşların sağlığını bozan, abart egzoz denetimlerinin artarak devam edeceğini söyledi.