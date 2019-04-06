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Salihli evinde Çiğli'yle oynuyor

Salihli Belediyespor 2 haftalık aranın ardından yarın kendi evinde Çiğli Belediyespor’u konuk edecek.

Salihli Belediyespor 2 haftalık aranın ardından yarın kendi evinde Çiğli Belediyespor'u konuk edecek.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin 24. haftasında İzmir ekiplerinden Çiğli Belediyespor'u konuk edecek. Ramiz Turan Stadındaki maç saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma da Ezel Arda Meral, Kadir Devrim ve İlke Akman hakem üçlüsü görev yapacak. Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Zeki Erguvan fikstür gereği ve yerel seçim dolayısıyla 2 haftadır lige ara verdiklerini söyledi. Erguvan, 2 haftalık aranın ardından konuk edecekleri Çiğli Belediyespor'u yenip, ligdeki 7.galibiyetini almak istediklerini belirtti.


Karşılaşma öncesi ev sahibi Salihli Belediyespor 24 puanla 8. sırada yer alırken, konuk ekip Çiğli Belediyespor ise 42 puanla 3. sırada yer alıyor.

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