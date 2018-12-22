Salihli, filede devre arasına mutlu girmek istiyor

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, sezonun ilk yarısının son haftasında konuk olacağı Küçükyalı Yelken Spor'u yenerek, devreyi mutlu kapatmak istiyor.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1.Lig A Grubu'nda mücadele eden ve geride kalan 12 haftada 4 galibiyet ve 7 mağlubiyet elde ederek 11 puan toplayan Salihli Belediyespor, ilk yarının son haftasında yarın deplasmanda İstanbul ekibi Küçükyalı Yelken Spor'un konuğu olacak. 50.Yıl Spor Salonu'ndaki mücadele ise saat 16.30'da başlayacak. Yeşil-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek, ligde 5.galibiyetini almak istiyor. Salihli Belediyespor Baş Antrenörü Kürşad Çetin, 2018 yılının son maçında Küçükyalı Spor'u yenerek, devreye hem galibiyetle, hem de mutlu kapatmak istediklerini söyledi.

Karşılaşma öncesi ev sahibi Küçükyalı Yelken Spor grupta 20 puanla 6.sırada yer alırken, Salihli Belediyespor ise 11 puanla 10.sırada bulunuyor.