Salihli, filede Karşıyaka'yı ağırlayacak

Manisa'yı Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde temsil eden ve 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Salihli Belediyespor, yarın konuk edeceği Karşıyaka'yı mağlup ederek, bu seriyi sürdürmek istiyor.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1.Lig A Grubu'nda mücadele eden Baş Antrenör Kürşad Çetin yönetimindeki Salihli Belediyespor, ligin 10. haftasında yarın kendi sahasında İzmir ekibi Karşıyaka'yı konuk edecek. Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma ise saat 12.30'da başlayacak. Yeşil-beyazlı ekip, rakibini seyirci ve saha avantajını kullanarak yenip, ligde üst üste 4. galibiyetini almak istiyor. Tüm taraftarları maça davet eden Çetin, “Karşıyaka ile zor bir maça çıkacağız. Bu önemli maçta son ana kadar taraftar desteğine ihtiyacımız var” dedi.

Karşılaşma öncesi Salihli Belediyespor 11 puanla 9. sırada yer alırken, Karşıyaka ise 18 puanla 3. sırada yer alıyor.