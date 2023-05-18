Salihli gençliği Gençlik Haftası'nda sporla buluştu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla 12 branşta düzenlenen turnuvalarda Manisa'nın Salihli ilçesindeki gençler, sporla buluştu.

Salihli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, İlçe Milli Eğitim ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü işbirliğinde, doğa yürüyüşü, plaj voleybolu, bisiklet, oryantiring, yüzme, futsal, voleybol, basketbol, bilardo, ayak tenisi, dart ve bilek güreşi turnuvaları düzenlendi.

Renkli anların yaşandığı ve kıran kırana mücadelelerin olduğu turnuvaların ardından dereceye girenlere madalyaları verildi.