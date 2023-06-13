İhlas Haber Ajansı

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Salihli Halk Eğitim'den, 5 altın, 5 gümüş, 2 bronz madalya

Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi, İller arası Halk Eğitim Kurumları Muaythai Şampiyonasından 5 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplam 12 madalya kazandı.


İller arası Halk Eğitim Kurumları Muaythai Şampiyonası, Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi ev sahipliğinde Alaşehir'de bu yıl 3. kez gerçekleştirildi. Alaşehir İlçe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen, İzmir, Manisa ve Isparta illerinden sporcuların katıldığı şampiyonaya Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi, 12 sporcu ile katıldı. Antrenör Onur Güler öncülüğünde katılan Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi sporcuları elde ettikleri 5 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya ile şampiyonaya damga vurdu. Şampiyonada ayrıca katılan Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi, alt gençler dalında birincilik kupasını kazandı.


Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Gürbüz, şampiyonadan 5 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplam 12 madalya ile geri dönen sporcuları tebrik etti.

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