Salihli Hayvan Pazarı Kurban Bayramına hazır

Salihli Belediyesi Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Hayvan Pazarında genel temizlik çalışmaları başlatıldı. Belediye ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında, pazarın geneli ve satış alanlarında süpürme, yıkama, ağaç budama, ilaçlama, dezenfekte ve çevre düzenlemeleri yapılarak hayvan satıcıları ve vatandaşların hizmetine hazır hale getirildi.

Salihli Belediyesi'nin kurban bayramı öncesinde vatandaşların huzurunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla tüm önlemleri aldığını vurgulayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Salihli'de bayram hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızın kurban ibadetini en güzel şartlarda yerine getirmesi için bütün tedbirleri alıyoruz. Belediye ekiplerimiz, vatandaşlarımızın ve satıcıların kurbanlarını sağlıklı ve temiz ortamda alım satımını sağlamak için Hayvan Pazarında başlattığı genel temizlik çalışmalarını tamamladı. Bizler için önemli olan vatandaşlarımıza rahat ve sağlıklı bir ortamda canlı hayvan alışveriş yapma imkanı sağlamaktı, bunu da sağladığımız için mutluyuz. Ekiplerimiz, satış alanlarında vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için denetimler yapıyor. Salihli'de bayram coşkusunu birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacağız. Vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram ve tatil geçirmesi için biz görevimizin başındayız” dedi.