Salihli İİBF'de 160 öğrenci eğitim görüyor

Geçtiğimiz yıl Maliye Bölümü ile eğitim öğretime başlayan Manisa'nın Salihli ilçesindeki İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde bu yıl İşletme ve İktisat bölümlerinin de faaliyete geçmesi ile birlikte eğitim gören öğrenci sayısının 160'a yükseldiği açıklandı.

Salihli halkının yardımlarıyla yapımına başlanan ve Salihli Belediyesi tarafından tamamlanarak eğitime başlayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde bu yıl açılan bölüm sayısı 3'e, öğrenci sayısı da 160'a ulaştı.

Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ndeki gelişmeleri yerinde görmek ve bilgi almak için kampüse giden Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Fakültenin Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İlkay Dilber'den bilgi aldı. Oda Başkanı İbrahim Yüksel, pek çok zorlukların aşılmasından sonra Salihli halkının da desteğiyle tamamlanan fakülte binasında gençlerin ders görmeye başlamasından son derece mutlu olduklarını ifade etti. Yüksel, Salihli TSO olarak maddi katkı koydukları ve faaliyete geçmesi için adım adım takip ettikleri fakültenin, Salihli ekonomisine ve kültürüne önümüzdeki yıllarda önemli katkılar yapmasını beklediklerini kaydetti.

Geçtiğimiz yıl Maliye Bölümü'nden sonra bu yıl da İşletme ve İktisat bölümlerinin faaliyete geçtiğini belirten Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Dilber, öğrenci sayısının da 160'a ulaştığını vurguladı. Daha önceden açılacağı duyurulan Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Endüstriyel İlişkiler ile Ekonometri bölümlerinin iptal edildiğini de belirten Dilber, fakültede önümüzdeki yıllarda öğrenci sayısının 2 bine kadar ulaşacağını kaydetti.