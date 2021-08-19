Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ilk mezunlarını verdi

Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde dört yıllık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 47 öğrenci ilk defa mezuniyet sevinci yaşadı. Maliye bölümünden Gülseren Hacıfazlıoğlu birinci, Ayşe Şahbal ikinci ve Zeynep Erdoğdu da üçüncü oldu.

Salihli Beş Eylül Yerleşkesinde düzenlenen mezuniyet töreninin açılışında konuşan Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Karğın, “2017-2018 yılında maliye bölümüne 60 öğrenci alarak eğitim-öğretim yolculuğuna başlayan fakültemiz, tam dört yıl sonra ilk mezunlarını veriyor. Kurulduğu günden bu yana her yıl yaklaşık 150 öğrenci kabul ederek, öğrenci sayımız 600'e yaklaştı. 47 öğrencimiz bugün mezun olarak iş yaşamına katılıyor. Hayırlı ve uğurlu olsun, sizlere canı gönülden başarılar diliyorum” dedi. Dekan Karğın, fakülteye katkılarından dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda ve ekibine teşekkür etti.

Salihli Belediyesi olarak eğitime her zaman destek olduklarını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini ilçeye kazandırmanın haklı gururu ve onurunu yaşadığını söyledi. Fakülteden ilk mezun olma başarısı gösteren gençlere başarılar dileyen Başkan Kayda, “Yardımsever Salihlililerin katkılarıyla yapımı başlayan fakülte binasının yarım kalan inşaatını belediyemizin bütçesinden tamamlayıp 2017-18 yılında öğrencilerimizin eğitim hizmetine sunduk. Göreve geldiğimiz 2014 yılında Salihli'mize vizyon kazandırmak için hemen çalışmalara başladık. Bir şehrin kalkınması için 3 şey çok önemlidir. Bunlar eğitim, sağlık ve organize sanayi bölgesidir. Yıllarca eğitim camiasında birçok öğrenci yetiştirdim. Burada öğrendiğiniz bilgilerle hayat mücadelesine atılacaksınız. Vizyonumuzun çok yükseklerde olması gerekir. Buradan aldığımız bilgileri bir üste katlayarak bunun devamını getirmeniz gerekir. Beş Eylül Yerleşkemize yeni fakülteler açarak inşallah Salihli'mize Beş Eylül Üniversitesini kazandırırız” dedi.

Mezun olan öğrencileri tebrik eden Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ise “Her zaman Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmanın gururunu ve onurunu devamlı yaşayın” dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren ve mezun olan öğrencilere, protokol üyeleri tarafından diplomaları verildi. Diplomayı alan öğrenciler keplerini havaya attı.