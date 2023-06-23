Salihli il olmak için kenetlendi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Cumhuriyetin 100. yılında 100 il 1000 ilçe” önerisinin ardından Salihli'deki esnaf oda başkanları, Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret ederek, ilçenin 100 il arasında yer alabilmesi için ortak karar aldı.

Meslek ve esnaf oda başkanlarını makamında ağırlayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet'in 100. yılında bazı ilçelerin il statüsüne kavuşarak, il sayısının 100'e çıkarılması konusunda oda başkanları ile istişarelerde bulundu. Salihli'nin il olması için ilçedeki tüm esnaf odaları ve belediyenin kenetlendiğini ifade eden Başkan Kayda, “İlçemizin kurtuluşunun 100. yılında dile getirdiğimiz il olma talebimizi MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin 'Cumhuriyetin 100. Yılında 100 il, 1000 ilçe' açıklamasıyla daha güçlü bir şekilde seslendiriyoruz. İl olmak istiyoruz, çünkü Salihli bunu hak ediyor” dedi.

Salihli'nin il olmak için yeni bir fırsat yakaladığına dikkat çeken Başkan Kayda, “Belediye ve oda başkanlarımızın bu konuda birlikte hareket etmesi çok önemli. Bu beraberlik ile bunu başaracağımıza inanıyorum. Güzel Salihli'mizin il olması için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız ve bu konuyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapacağımız Ankara ziyaretinde, “Cumhuriyetin 100. Yılında 100 il 1000 ilçe Projesi”ni ortaya koyan MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ile Manisa milletvekillerimize belediyemiz ve odalarımızın birlikte hazırladığı dosyayı sunup desteklerini isteyeceğim” diye konuştu.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdal Tunca, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Hisar, Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Samet Balgönül, Bakkallar Odası Başkanı İsmail Ünlü ile Terziler ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı İlkay Saygın'ın yer aldığı ziyarette, Salihli'nin birçok alanda il olma kriterlerini taşıdığını dile getiren oda başkanları, Belediye Başkanı Zeki Kayda ile bu konuda ortak hareket edeceklerini belirtti.