Salihli jandarmadan korona virüs denetimi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk alanında bulunan pazaryeri, işletmeler, kahvehaneler ile cadde ve sokaklarda yeni tip korona virüs (Covid-19) denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde tedbirlere uymayanlara ceza kesildi.

Jandarma ekipleri başta okul servisleri başta olmak üzere Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 28 işletme ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı umumi açık alanlarda gerçekleştirilen denetimlerde 'Maske, mesafe ve hijyen' kurallarına uyulması istendi.

Denetimlerde karantina kurallarına uymayan 1 kişiye toplam 3 bin 150 lira ceza kesilirken, 1 kişiye ise maske takmadığı gerekçesiyle 900 lira para cezası kesildi.

Korona virüs denetimlerinin devam edeceği belirtildi.