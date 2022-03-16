Salihli, kansere karşı adım attı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve ProsTatlı Hayat Derneği işbirliğinde, kanser hastalığına dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen, ‘Kansere Karşı Adım At' projesi Salihli'de gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve ProsTatlı Hayat Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Kansere Karşı Adım At' projesi kapsamında, Salihli'de yürüyüş etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmeoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, Prostatlı Hayat Derneği Başkanı Prof. Dr. Talha Müezzinoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş öncesi bir konuşma yapan Dernek Başkanı Prof. Dr. Talha Müezzinoğlu, haftada en az 150 dakika yürüyüş yapılmasının önemine vurgu yaptı. Egzersiz ve sporun birçok hastalığa karşı önemli bir aktivite olduğunun altını çizen Müezzinoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen projenin önemini anlattı. Konuşmanın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, egzersiz ve yürüyüşle kansere karşı adım attı.