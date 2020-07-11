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Salihli Kapancıspor transfere hızlı başladı

Manisa Süper Amatör Küme’nin yeni ekiplerinden Salihli Kapancıspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hızlı başladı.

Manisa Süper Amatör Küme'nin yeni ekiplerinden Salihli Kapancıspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hızlı başladı. Kırmızı-siyahlı ekip, 9 oyuncuyu transfer ederek renklerine bağladı.


Geçtiğimiz sezon mücadele ettiği Manisa 1.Amatör Küme E Grubunu şampiyon tamamlayıp, tarihinde ilk kez Süper Amatör Küme'ye yükselen Salihli Kapancıspor, transfer çalışmalarına çok hızlı başladı. Ali Ortayol başkanlığındaki kulüp, ilk olarak takımın başına teknik direktör olarak Abdullah Türkkan ile anlaşma sağlarken, kırmızı-siyahlılar şampiyon bir kadro kurma adına daha sonra ise transfer bombardımanına başladı.


Salihli Kapancıspor, Gökçe Gümüş, Yusuf Işık, Tugay Pınar, Gökay Çobanoğlu, Nihat Günak, Murat Çark, Mehmet Ali Ayaz, Uğurcan Başaran ve Serkan Ongundağ'ı transfer ederek renklerine bağladı. Kırmızı-siyahlı ekip, transfer ettiği oyuncuları düzenlediği törenle resmi sözleşmeye imza attırdı.


Kapancıspor Kulüp Başkanı Ali Ortayol, keyifli, başarılarla dolu sezon geçirmek için transfer çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

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