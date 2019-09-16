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Salihli Kapancıspor transferlerini tanıttı

Manisa 1.

Amatör Küme E Grubu ekiplerinden Salihli Kapancıspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirerek önemli transferlere imza attı.


1. Amatör Küme E Grubunda Salihli'yi temsil edecek olan ekiplerden teknik direktör Raşit Tok yönetimindeki Kapancıspor, yeni transferlerini tanıttı. Takım kaptanı Murat Çarkoğlu ile yeniden el sıkışan sarı-siyahlı ekip, dış transferde ise Hakan Karaman, Murat Kişmir, Melih Akyar, Murat Çark, Ertuğrul Yıldırım, Ufuk Ortayol, Mehmet Erkan, Yunus Kılavuz ve Bayram Erbay'ı transfer ederek, kadrosunu güçlendirip, rakiplerine göz dağı verdi. Yeni transferlerin kulübe hayırlı olmasını dileyen Kulüp Başkanı Ali Ortayol, “Yeni transferlerle kadromuza güç kattık. Bu sezon işi sıkı tutup, yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz” dedi.


Ortayol, tüm takımlara sakatlıksız bir sezon diledi.

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