Salihli Kaymakamlığına Sağlam atandı

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Levent Kılıç'ın İstanbul Vali Yardımcılığına görevlendirilmesinin ardından Salihli Kaymakamlığına Konya Vali Yardımcısı Mehmet Kamil Sağlam atandı.

1966 yılında Gaziantep'te doğan Sağlam, ilk ve ortaöğretim tahsilini burada yaptıktan sonra 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı. Buradan 1989 yılında mezun olduktan sonra, 1990 yılında açılan kaymakamlık sınavını kazanan Sağlam, aynı yıl mesleğe başladı. 3 yıllık yurt içi ve yurt dışı stajından sonra sırasıyla Çankırı Atkaracalar, Erzurum Tekman, Hatay Altınözü, Trabzon Beşikdüzü, Erzincan Üzümlü, Mersin Bozyazı ilçelerinde Kaymakamlık, Balıkesir ve Konya'da ise Vali Yardımcısı olarak görev yaptı. Salihli'nin yeni Kaymakamı Sağlam'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi