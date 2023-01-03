Salihli Kent Müzesi 2022'de 12 bin ziyaretçiyi ağırladı

Salihli Belediyesi'nin gerçekleştirdiği kültürel çalışmalar sonucunda aslına uygun olarak restore edilerek 11 Eylül 2015 tarihinde hizmete açılan Kent Müzesi, 2022 yılında 11 bin 846 kişi tarafından ziyaret edildi.

Özellikle kültür ve tarih meraklılarının yoğun ilgisini çeken Kent Müzesi, Salihli'de bulunan okullar, çevre il, ilçe ve yurtdışından gelen konuklar tarafından ziyaret edilerek büyük beğeni topladı. 2015 yılında yenilenen yüzüyle kapılarını ziyaretçilere açan Kent Müzesi, kültürel ve sanatsal birçok etkinliğe de ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçilerini, geçmişten günümüze Salihli'nin kültürel tarihinde zaman yolculuğuna çıkaran Kent Müzesi, misafirlerini aslına uygun bir şekilde gerçekleştirilen restorasyonu ve otantik atmosferiyle müze bahçesinde ağırlıyor.

Kent Müzesinin ilçenin kültürel tanıtımına büyük bir katkı sağladığını belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Yaşadıkları ilçeyi geçmişten bugüne tanımak isteyenleri mutlaka Kent Müzemizde görmek isteriz. Müdire Hanım evi tüm orijinalliği korunarak restore edildi. Müzemiz, özellikle gençlerimizin Salihli´de yaşanan tarihi ve kültürel değişiklikleri tanımasına fırsat veriyor. Geçmişin günümüze taşındığı Kent Müzesinde, geçmiş yıllara ait eşyalar ile kıyafetler ve o dönemi yansıtan birçok obje sergileniyor. Geçmişten gelen izlerin günümüze taşındığı Kent Müzemize herkesi davet ediyorum” dedi.