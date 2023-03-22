Salihli Kent Müzesi, huzurevi sakinlerini ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi sakinleri, farklı bir gün yaşamaları için kendilerine hazırlanan gezi programına katıldı. Huzurevi sakinlerini Kent Müzesi'nde karşılayan Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sözer, müze hakkında bilgiler verdi. Salihli'nin kültür, sağlık ve doğa turizmi açısından birçok güzelliğe sahip olduğunu belirten Sözer, “Salihli Belediyesi olarak ilçemizin tüm güzelliklerini tanıtmak için çalışmalar yapıyoruz. Belediyemize ait Kent Müzesi de aslına uygun bir şekilde restore edilerek gelen ziyaretçilere bu yörede yaşanan kültürü tanıtıyor. Geçmişin günümüze taşındığı Kent Müzesi'nde, sizleri ağırlamak bizleri de çok mutlu etti. Belediye Başkanımızın sizlere selamı var, Salihli'mize hoş geldiniz” dedi.

Kent Müzesi'nde sergilenen eserleri ve geçmişi yansıtan objeleri beğenen huzurevi sakinleri, Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkürlerini iletti.