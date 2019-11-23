Salihli Kent Müzesine ara tatilde ziyaretçi akını

Bakanlığın hazırladığı program kapsamında, öğretmen ve öğrenciler ara tatili, bulundukları çevrenin tarihi, doğal güzelliklerini görmeye yönelik ziyaret ve gezilerle değerlendirdi. Salihli'deki ve çevre ilçelerdeki okullardan gelen pek çok öğretmen ve öğrenci grubunu misafir eden kent müzesi, ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Açıldığı günden itibaren her yaş grubundan insanın ilgisini çeken Kent Müzesi, binlerce kişi tarafından ziyaret edildi. Geçmişi günümüze taşıdığımız Kent Müzesinde öğretmenlerimiz hoşça zaman geçirirken öğrencilerimiz de bugün kullanılmayan pek çok objeyi yakından tanıma fırsatı bularak adeta zamanda bir yolculuk yaptılar. Belediye olarak misafirlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.