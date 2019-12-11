Salihli Kızılay, çocukları sevindirdi

Manisa'nın Salihli ilçesinde Türkiye Kızılay Derneği Şubesi tarafından 9 okula zeka oyunları setleri ve oyuncak yardımında bulunuldu.

Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi tarafından ilçede bulunan Ova Küme Evleri, Gazi İlkokulu, Şehitler İlkokulu, Hacıbektaşlı İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Durasıllı Zübeyde Hanım İlkokulu ve Mevlütlü İlkokulu ana sınıfları ile Atatürk Ortaokulu ve İMKB Endüstri Meslek Lisesi'ne zeka oyunları setleri ve oyuncak yardımı yapıldı. Kızılay Salihli Şube Başkanı Cüneyt Musal, “Okullarımızdan anasınıfları için oyuncak ve açacakları zeka oyunu sınıfları için setlere ihtiyaçları olduklarını öğrendik. Bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla Mavi Boncuk Anaokulu Kurucularından İlknur Dinç ile görüşerek kendisinden bu konuda uzman yardımlarını aldık. Yine zeka oyunları için öğretmenlerimizden yardımlar aldık. Bizler de bu ihtiyaçları karşılayarak öğrencilerimize ulaştırdık. Çocuklarımızın mutluluğu ve sevinci bizim için her şeye değer. Umarım bu yardımlarımız, öğrencilerimizin eğitimine ufak ta olsa bir katkı sağlayacaktır” dedi.