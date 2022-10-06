Salihli Kızılay'dan eğitime destek

Manisa'nın Salihli ilçesindeki ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında yer alan Türk Kızılay Salihli Şubesi Gazi İlkokulu'na Özel Eğitim sınıfı açtı.

Türk Kızılay Salihli Şubesi Özel Eğitim Sınıfı Tefrişat Projesi çerçevesinde, Salihli Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile birlikte başlatılan proje ile Gazi İlkokulu Özel Eğitim Sınıfının malzeme ve materyal ihtiyaçlarını karşıladı.

Özel Eğitim Sınıfının açılışını Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Kızılay Şube Başkanı Ahmet Cüneyt Musal, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Sedat Koyuncu, Gazi İlkokulu Müdürü Murat Palta, öğrenciler, Kızılay Gönüllüleri ve veliler birlikte gerçekleştirdi.

Kızılay Salihli Şube Başkanı Ahmet Cüneyt Musal, Salihli Kızılay Şubesinin birçok sosyal yardım faaliyetleri içerisinde olduğunu bu sosyal yardım faaliyetlerine ilave olarak eğitim projelerinin de hayata geçirildiğini söyledi. Musal, eğitim projeleri dahilinde Gazi İlkokulunun özel eğitim sınıfı tefrişat talebi olduğunu ve bu talebe istinaden Kızılay Genel Merkezinin desteğiyle bu sınıfın düzenlendiğini sözlerine ekledi.

Salihli'deki bir okula daha özel eğitim sınıfı açılacağını vurgulayan Musal, eğitim alanında okullara destek olmaya ve daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.