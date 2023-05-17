Salihli Kurşunlu Vadisi, oryantiring heyecanına ev sahipliği yaptı

Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Oryantiring il seçmeleri Salihli Gençlik Spor Müdürlüğünün ev sahipliğinde Kurşunlu Vadisi'nde gerçekleştirildi.

Büyük heyecanın yaşandığı ve 100 sporcunun katıldığı yarışmada 30 hakem görev yaptı. Yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Soma İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Dilek Mert, Salihli Belediyesi Spor İşleri Müdürü Hakan Yavuz ve Kurşunlu Kaplıcaları Müdürü Şadi Ekimoğlu tarafından verilirken, ilk 5'e giren sporcuların Manisa'yı Kütahya'da temsil edeceği belirtildi.

Yarışmalarda Küçük erkeklerde 1. Salihli Anka Spor Kulübü sporcusu Hakkı Alperen Kıran, 2. Soma Değerli Zamanlar Spor Kulübü sporcusu Nazmi Mert Üner, 3. Soma Altıntaş Spor Kulübü sporcusu Yiğit Ege Damlıca, 4. Demirci Akıncılar Spor Kulübü sporcusu Mehmet Şaşmaz, 5. Salihli Anka Spor Kulübü sporcusu İhsan Vasfi Demir, Küçük kızlarda 1. Soma Linyit Spor Kulübü sporcusu Hale Taşkıran, 2. Soma Altıntaş Spor Kulübü sporcusu Ecrin Sultan Kıymaz, 3. Soma Altıntaş Spor Kulübü sporcusu Masal Er, 4. Kırkağaç Atatürk Ortaokulu öğrencisi Elif Dal, 5. Kırkağaç Atatürk Ortaokulu öğrencisi Elif Ercan, Yıldız erkeklerde 1. Soma Linyit Spor Kulübü sporcusu Ahmet Baran Dümenli, 2. Soma Linyit Spor Kulübü sporcusu Batuhan Ayvaz Barut, 3. Saruhanbey Spor Kulübü sporcusu Yiğit Berk Kurular, 4. Salihli Anka Spor Kulübü sporcusu Başar Tuna Yavaş, 5. Saruhanbey Spor Kulübü sporcusu Ahmet Çiftçi, Yıldız kızlarda 1. Demirci Akıncıları Spor Kulübü sporcusu Melike Korkmaz, 2. Demirci Akıncıları Spor Kulübü sporcusu Sena Eraydın, 3. Demirci Akıncıları Spor Kulübü sporcusu Zeynep Tuba Akın, 4. Soma Altıntaş Spor Kulübü sporcusu Betül Karataş, 5. Manisa Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hüsna Nefes Aşık oldu.