Salihli kurtuldu, Urganlı play-out oynayacak

Grupta Somaspor 3. Lige yükselirken, Salihli Belediyespor ligde kaldı, Urganlıspor BAL'a tutunabilmek için Manisa Sanayispor ile play-out maçı oynayacak.

Spor Bölgesel Amatör Lig 8. Grubu birinci sırada tamamlayan Somaspor, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan 3. Lige yükselme play-off maçında Burdur Bucak Oğuzhanspor'u uzatma anlarında bulduğu golle 2-1 yenerek 3. Lige yükseldi. Manisa ekiplerinin yer aldığı 8. Grupta Somaspor'un 3. Lige yükselmesiyle Salihli Belediyespor doğrudan ligde kalırken, Urganlıspor ise ligde kalabilmek için Manisa Sanayispor ile play-out oynayacak.

2019/2020 Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de Manisa'yı Salihli Belediyespor, Yunusemre Belediyespor temsil ederken, 3. temsil edecek takım ise Urganlıspor-Manisa Sanayispor arasında oynanacak maç sonrası belli olacak.

Öte yandan Manisa'yı önümüzdeki sezon 3. Lig'de Manisapor, Turgutluspor ve Somaspor temsil edecek.