Salihli, Kuru Üzüm Festivaline hazırlanıyor

Manisa'nın Salihli ilçesi ilk kez gerçekleştirilecek olan 1. Çekirdeksiz Kuru Üzüm Şenliği ile geleneksel hale getirilmesi planlanan dev bir festivale hazırlanıyor.

Salihli Belediyesi, Ticaret Borsası, Ziraat Odası ve TARİŞ'in önderliğinde 4-5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 1. Çekirdeksiz Kuru Üzüm Şenliği'nin tanıtımı yapıldı. Tanıtım toplantısında konuşan Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, “Bugün bir ilke daha imza atıyoruz. 4-5 Eylül tarihlerinde 1. Çekirdeksiz Kuru Üzüm Şenliği ve Kurtuluş Günü etkinlikleri düzenleme kararı aldık. Amacımız ilçemiz halkına ve misafirlerimize güzel 2 gün yaşatmak, hem de çekirdeksiz kuru üzümümüzün adını duyurmak. Bu şenliği Alaçatı'nın ot festivali gibi geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bu festivalimizden dolayı başta Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Festivalin Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirileceğini belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda “1. Çekirdeksiz Kuru Üzüm Şenliği ile ilçemizin kurtuluş günü coşkusunu hep birlikte yaşayacağız. 1.Çekirdeksiz Kuru Üzüm Şenliği'ne tüm hemşehrilerimizi davet eder katılımcılarımıza verdikleri destekten dolayı teşekkürlerimi sunarım” dedi.