Salihli Lisesi'nin 1982 mezunları 40 yıl sonra buluştu

Manisa'nın Salihli ilçesinin en köklü ve eski okullarından olan Salihli Lisesi'nin 1982 mezunu öğrencileri 40 yıl sonra buluştu. Liseli arkadaşlar, 40 yıl sonra birbirleriyle hasret giderirken, etkinliğe dönemin İngilizce Öğretmenleri Olcay Yeşilkayalı ve İmran Akdeniz'de katıldı.

Türkiye'nin ünlü bilim adamları, siyasetçileri ve bürokratlarının eğitim gördüğü Salihli Lisesi'nin 1982 mezunu öğrencileri, mezunlardan Başarı Okçu öncülüğünde düzenlenen “Dostlar Kahvaltısı” adı altında düzenlenen etkinlikte buluştu. Kurşunlu Piknik Alanı yanındaki bir işyerinde düzenlenen etkinliğe başta Manisa olmak üzere İzmir, İstanbul, Antalya, Burdur, Zonguldak illerinden yaklaşık 45 mezun katıldı. Eski liseli arkadaşlar anılarını tazelerken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

40 yıl öncesi aynı sıralarda oturdukları arkadaşlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başarı Okçu “O eski anılar tekrar canlandı. Arkadaşlarımızla buluşmanın heyecanlı yaşadık, bu mutluluk anlatılmaz yaşanır” dedi. Okçu, bundan sonra da bu tür toplantılarla bir araya geleceklerini söyledi.

Öğretmenlere plaket verildi

Salihli Lisesi'nin 1982 mezunu öğrencileri 40 yıl sonra buluşurken, liseli arkadaşları dönemin İngilizce Öğretmenleri Olcay Yeşilkayalı ve İmran Akdeniz'de yalnız bırakmadı. Mezun öğrenciler, öğretmenleri Yeşilkayalı ve Akdeniz ile 40 yıl sonra buluşmalarına öncülük eden Başarı Okçu'ya plaket verdiler.

Dostlar buluşması çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.