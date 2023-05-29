Salihli Manavlar ve Pazarcılar Odası'ndan kültür gezisi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası, tarihi bilincin yaşatılması amacıyla oda üyesi ve eşlerine yönelik Çanakkale'ye kültür gezisi düzenledi.

Salihli ilçesindeki Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası üyesi ve eşleri, Namazgah Tabyası, Kilitbahir, Seyit Onbaşı Anıtı, Şahin Dere Şehitliği, Çanakkale Şehitleri Abidesi, Anzak Koyu, Kanlı Sırt, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı gibi önemli yerleri rehberler eşliğinde gezdi.

Gezinin amacının, Ülkenin kuruluşunda önemli bir zafer kazanan Çanakkale Şehitlerinin bıraktığı Milli Mücadele mirasını yerinde incelenmesi olduğunu ifade eden Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı İdris Özer “Atalarımızın kanlarıyla, canlarıyla yokluk ve kıtlık içerisinde verdikleri vatan mücadelesinin yaşandığı toprakları görmek, yaşananları rehber eşliğinde canlı olarak izlemek bizlerin yanı sıra üyelerimizi çok mutlu etti” dedi.

Özer, geziye katılanların Çanakkale Savaşı'nın yapıldığı mukaddes toprakları gezip görerek, manevi duygularının arttığını sözlerine ekledi.