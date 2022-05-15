Salihli merkeze ulaşan içme suyunun kapasitesi artırılacak

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli'nin Bahçecik Mahallesinde doğal kaynak suyunu daha verimli bir şekilde ilçe merkezine taşımak için çalışmalarına devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, eski altyapıları sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için yoğun tempoda çalışıyor. Bu çerçevede, Salihli ilçesinde Bahçecik Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mevcut içme suyu ana isale hattını yenilemek için proje ihalesi yakın zamanda yapıldı. Projeler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler de firma yetkilileri ile birlikte doğal kaynak suyunun çıktığı noktada yürütülecek çalışma ile ilgili incelemelerde bulundu. İş çerçevesinde ekonomik ömrünü tamamlamış ve yıllar önce döşenen 7 bin 100 metrelik hat sağlıklı bir yapıya kavuşturulacak.

Projeler Dairesi Başkanı Bircan Kaynak, “Bahçecik için Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından gerekli tahsis işlerini tamamladık. Salihli ilçesi için büyük önem arz eden bir projeye imza atacağız. Proje etüd çalışmalarını yapacak olan ilgili firma yetkilileri ile sahada ilk incelemeler de yapıldı. Mevcut hattı daha sağlıklı bir yapıya kavuşturup, Salihli merkeze verimli bir şekilde taşımak için bu önemli projeyi yürütüyoruz. Ayrıca, eski kaptajları da yenileyerek daha sağlıklı bir yapı inşa edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün önderliğinde vatandaşlarımızın refahı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.