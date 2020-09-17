Salihli MHP'de Akın, mazbatasını aldı

Olağan genel kurulda yeniden MHP Salihli İlçe Başkanı seçilen Mehmet Akın, yönetim kurulu ile birlikte İlçe Seçim Kuruluna giderek, mazbatasını Salihli Seçim Kurulu Müdürü Kemal Bakmaz'dan aldı.

Covid-19 salgını nedeniyle maske, sosyal mesafe ve temizlik önlemleri altında kongreyi gerçekleştirdiklerini belirten MHP'li Akın “Mazbatamızı alıp, yeniden bismillah diyerek görevimize Liderimiz Devlet Bahçeli'nin emrinde başladık. Bizlere bu göreve layık gören ve kongreye katılarak onurlandıran delegelerimize teşekkür ediyorum. Üç hilalli bayrağı daha üst seviyelere taşımak için gece gündüz çalışacağız” dedi.

Akın, 13 Eylül Cumartesi günü MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın katılımıyla yapılan genel kurulda güven tazeleyerek MHP Salihli İlçe Başkanlığına yeniden seçilmişti.