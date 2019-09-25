Salihli MHP'den aşure hayrı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi Salihli İlçe Teşkilatı tarafından aşure hayrı düzenlendi.

MHP Salihli İlçe Teşkilatı Milli Birlik ve Demokrasi Meydanında aşure hayrı düzenledi. Etkinlikte yapılan duanın ardından kazanın başına geçen MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, vatandaşlara aşure ikram etti.

Birlik ve beraberliği arttıran, kaynaşma ve dayanışmayı sağlayan bu tür özel günlerde halkla iç içe olunması bakımında bu etkinliğin verimli geçtiğini vurgu yapan İlçe Başkanı Akın “Bereketin, bolluğun, hoşgörünün, birlik ve dayanışmanın sembolü geleneksel tatlımız aşureyi birlikte yiyoruz. Birlik ve beraberliğin simgesi olan aşure ve Muharrem ayının dünya barışına ve ülke kardeşliğine vesile olmasını diliyorum” dedi.

Aşure etkinliğine Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca, Mahmut Süreyya Karaoğlu, Metin Durmaz, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, MHP Kadın Kolları Başkanı Tülay Köse, belediye meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.