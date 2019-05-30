Salihli motosiklet festivaline hazırlanıyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Mondial SETMOG Motosiklet Festivali, 'Dostluk her zaman kazanır' temasıyla 27-30 Haziran tarihleri arasında Kurşunlu Kaplıcalarında gerçekleştirilecek. Festivalde Can Gox ile Mor ve Ötesi Grubunun da sahne alacağı açıklandı.

Dev festival öncesi açıklamalarda bulunan Festival Komitesi Başkanı Ali Yüksel, Can Gox ile Mor ve Ötesi grubunun sahne alacağı festivale 3 gün boyunca 35 bin kişinin katılmasını beklediklerini söyledi.

Setmog Motosiklet Festivali'nin 2015 yılından bu yana kadar SETMOG Kulübü üyeleri tarafından gönüllülük esasıyla hiçbir kar amacı güdülmeden Salihlili kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği desteklerle düzenlendiğini belirten Yüksel, festivalin artık uluslararası hale geldiğini söyledi.

Yüksel, şöyle konuştu: “Bu güne kadar festivallerimizde Yeşim Salkım, Pamela, Necati ve Saykolar, Kıraç gibi ünlü sanatçılarımız sahne almıştı. Bu yıl ki festivalimizde ise Cuma gecesi Can Gox, Cumartesi gecesi ise Mor ve Ötesi Grubu sahne alacak. Festivalimiz bu yıl 27-30 Haziran tarihleri arasında Kurşunlu Vadisinde gerçekleşecektir. Katılımcılara festival boyunca yapılan yarışmalar ve çekilişler sonucu sponsor firmalarımızın hediyeleri dağıtılacaktır. Festival alanında kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her türlü gıda ve içecek normal fiyatlarıyla satışa sunulacak olup katılımcılarımızın dışarıdan gıda getirmelerine gerek yoktur.”

“35 binin üzerinde katılım öngörüyoruz”

Festivale yoğun bir katılım beklediklerini kaydeden Yüksel, “Geçmiş yıllardaki festivallerimize Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi katılım sağlamış olup bu seneki festivalimize gerek sanatçılarımız gerekse bu sene festivalimizin şehir merkezine yakınlığından kaynaklı 35 binin üzerinde katılım olacağı öngörülmektedir. SETMOG olarak ana hedefimiz motosiklet kültürünün doğru olarak tanıtılıp doğru ekipmanlarla doğru şekilde kullanıldığında motosikletinde güvenli bir ulaşım aracı olduğunu anlatmaktır. SETMOG olarak amacımız Salihlimizin kültürel mirasının ve yerel ürünlerinin tüm ülke çapında bilinmesini sağlamak ve Salihlimize ait tek festivalin yıllar içinde büyüyerek esnafımıza da faydalı hale gelmesini sağlamaktır. Festival boyunca yapılacak yarışmalar ve konserler ile katılımcıları evlerine mutlu bir şekilde uğurlamak istiyoruz.” dedi.

“Dostluk her zaman kazanır”

Salihli Enduro & Touring Motosiklet Grubu (SETMOG) Başkanı Caner Akçakaya ise, “SETMOG, 2015 yılından bu yana 'Dostluk her zaman kazanır' sloganı ve felsefesiyle ülkemizin en büyük ve kalabalık festivallerinden birini yapmaktadır. Salihli'nin ilk motosiklet festivalidir. Salihli ilçemizin tanıtımı amacını güden bu festival kapsamında ilçemiz dışından bu güne kadar 40 binden fazla motosiklet sevdalısını misafir etmiştir. Bu kadar kişiyi turistik ve tanıtım amaçlı İlçemize çeken başka bir etkinlik olmamıştır. Bu 40 bine yakın kişinin sosyal medya paylaşımları hesaplandığında ulaşılan kitle sayısı ciddi rakamlara ulaşmaktadır. SETMOG Ülkemizde motosiklet kültürünü halka saygılı, diğer motosiklet kullanıcılarına doğru örnek olarak ve güvenli bir şekilde yaymaya ve geliştirmeye devam edecektir.” şeklinde konuştu.