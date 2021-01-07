Salihli Müftüsünden 'Evden Kur'an öğrenmeye' çağrı

Manisa'nın Salihli İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Haydi Türkiye evden Kur'an öğrenmeye" sloganıyla uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek Kur'an-ı Kerim Öğretim Programının hazırlandığını söyledi.

Müftü Karakelebek, "Diyanet İşleri Başkanlığı, uzaktan eğitimle Kur'an-ı Kerim Öğretim Programı başlatacak. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle daha önce Kur'an kurslarındaki yüz yüze yürütülen eğitim faaliyetlerini uzaktan eğitimle devam ettiren Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü şimdi de bu kurslara katılamayan vatandaşlar için 'Haydi Türkiye Evden Kur'an Öğrenmeye' sloganıyla Kur'an-ı Kerim Öğretim Programı hazırladı. Haftada 3 gün ve günde 2 saat dersin yapılacağı programa başvurular, https://dibbys.diyanet.gov.tr/ehys/OgrenciKursBasvuru.aspx adresi üzerinden yapılabilecek. 14 yaş üzerindeki kişilerin başvurabileceği programa, Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyenler katılabilecek. İkinci tur başvuruları ise 4-17 Ocak 2021 tarihleri arasında alınacak ve dersler, 11 Ocak-7 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek." dedi.

Engelliler için seçeneklerin de oluşturulduğunu kaydeden Müftü Karakelebek, "Programa, Braille okumayı bilen görme engelliler ile işitme engelli vatandaşlar da başvuru yapabilecek. Ayrıca görme engelli vatandaşların durumlarını gösteren bir raporla başvurmaları halinde braille Kur'an-ı Kerim Elif-Ba'sı ücretsiz olarak adreslerine gönderilecek. İşitme engelli vatandaşların eğitimlerinde ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından işitme engelliler için özel hazırlanan Elifba cüzü kullanılacak. Programa kayıt yaptıran işitme engelli vatandaşlar, https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/isitmeengellilere-ozel-elif-ba-1.pdf linki üzerinden kitabın PDF formatına ücretsiz olarak erişilebilecek. Programda Kur'an kursu öğreticilerinin yanı sıra vaizler, din hizmetleri uzmanları, imam hatipler ve müezzin-kayyımlar görev alacak" diye konuştu.