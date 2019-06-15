Salihli MYO 23.dönem mezunlarını uğurladı

dönem mezunlarını törenle uğurladı.

Salihli Beş Eylül Yerleşkesinde düzenlenen mezuniyet törenine, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Muzaffer Tepekaya, Salihli Meslek Yüksekokulu Müdürü İlkay Dilber, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, öğretim üyeleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılışında konuşan Salihli Meslek Yüksekokulu Müdürü İlkay Dilber, bu yıl 500 öğrenciyi mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederken. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Muzaffer Tepekaya ise 1993 yılında kurulan Salihli MYO'nun her geçen büyüdüğünü söyledi.

Salihli Belediyesi olarak eğitime her zaman destek olduklarını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda ise “Gençler, yıllarca eğitim camiasında birçok öğrenci yetiştirdim. Salihli Meslek Yüksek Okulu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi içerisinde marka bir okul oldu. Burada öğrendiğiniz bilgilerle hayat mücadelesine atılacaksınız. Vizyonumuzun çok yükseklerde olması gerekir. Buradan aldığımız bilgileri bir üste katlayarak bunun devamını getirmeniz gerekir. Salihli halkımızın ve sivil toplum kuruluşlarının birlikteliğinde Salihli'mize İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini kazandırdık. Beş Eylül Yerleşkemize yeni fakülteler açarak inşallah Salihli'mize Beş Eylül Üniversitesini kazandırırız. Sevgili gençler yolunuz ve bahtınız açık olsun” dedi.

Salihli MYO 25. dönem mezuniyet töreninde dereceye giren öğrencilere, protokol üyeleri tarafından diplomaları verildi.