Salihli OSB, Kore heyetini ağırladı

Ege Bölgesinin parlayan yıldızı olma yolunda ilerleyen Manisa'nın Salihli Organize Sanayi Bölgesi, Kore Cumhuriyeti Pohang Belediyesi'nden gelen heyeti ağırladı.

Kore Cumhuriyeti Yerel İdari Birliği Türkiye Temsilcisi ve Güney Kore İstanbul Konsolosluğu yetkilileri Salihli Organize Sanayi Bölgesi ziyaret etti.

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari binasında gerçekleşen ziyarette, Organize Sanayi Bölgelerinin çalışma düzeni, Salihli Organize Sanayi Bölgesinde imal edilen ürünlerin neler olduğu, hangi ülkelere ne gibi ürünlerin ihraç edildiği, Organize Sanayi Bölgelerinin ekonomiye, şehirlere olan katkıları ile OSB Bölge Müdürü Çağrı'dan bilgiler aldı.