Salihli OSB müteşebbis heyet toplantısı yapıldı

Salihli Organize Sanayi Bölgesi 2022 yılı son Müteşebbis Heyet Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında, Salihli Kaymakamı M. Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve müteşebbis heyet üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda ilk olarak 1. Etap Organize Sanayi Bölgesi ile 2. ve 3. Etap Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları ve Endüstriyel Nitelikli Atıksu Arıtma Tesisine ilişkin müteşebbis üyelerine bilgi verildi.

Ardından mali ve idari konuların ele alındığı toplantıda 2022 yılı içerisinde yapılan çalışmalar ve mevcut durum değerlendirilerek 2023 yılı bütçe ve ödemelere ilişkin konular görüşüldü.

Toplantı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesi ve görüş alışverişinde bulunması ile sona erdi.