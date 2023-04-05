Salihli OSB Müteşebbis Heyeti toplandı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti, 2023 yılının ilk toplantısını Manisa Valisi ve aynı zamanda Müteşebbis Heyet Başkanı Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirdi.

Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında Salihli OSB İdari Hizmet Binasında gerçekleşen toplantıda, Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nin 1., 2. ve 3. etapları ile ilgili konular, atıksu arıtma tesisi, deprem bölgesine yapılan ve yapılacak olan yardımlar, mali ve idari konular ile OSB arsa tahsislerinde uygulanacak olan prensip kararı ile ilgili konular OSB Bölge Müdürü Çağrı Duygu tarafından Müteşebbis Heyet üyelerine aktarılarak karara bağlandı.

Toplantıya; Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir ile Salihli OSB Yönetim Kurulu ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı.

Salihli Belediyesini ziyaret etti

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Salihli Belediyesini ziyaret etti. Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam'ın eşlik ettiği ziyarette Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Vali Karadeniz'e belediye tarafından ilçede yürütülen çalışmalar ve hizmetler hakkında bilgiler verdi.